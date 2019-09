Leonardo Gaciba pediu desculpas a jogadores do Ceará, revela Lima

A CBF reconheceu os erros do árbitro de vídeo (VAR) contra o Ceará e pediu desculpas ao clube através do chefe da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Garciba. A informação foi revelada pelo meia Lima, que concedeu entrevista nesta quarta-feira (4) e ressaltou que o elenco está mais seguro quanto às regras aplicadas pelos juízes na Série A do Brasileiro após reunião com o dirigente.

"Ele (Gaciba) falou do VAR, passou alguns lances nossos, tem consciência que erraram contra nós, pediu até desculpas, são seres humanos. Podem errar, mas erra mais de uma vez é complicado. Foi bem proveitosa (a reunião), entendemos bem como funciona e agora é seguir em frente e esperar que isso ajude o futebol a evoluir", explicou.

Poupado da partida contra o Athletico/PR por desgaste físico, Lima revelou estar 100% e deve retornar ao time titular diante do Corinthians no sábado (7), às 11 horas, em Itaquera. Desde o retorno, em julho, o atleta havia participado de quatro jogos consecutivos - Fortaleza, Chapecoense, São Paulo e Flamengo - e foi substituído em todos. O motivo foi a falta de ritmo de jogo por ter atuado no futebol dos Emirados Árabes antes do acerto com o Vovô.

"Fiz quatro jogos, quando você volta de férias, é quase uma pré-temporada. Esperava nesses dois últimos jogos estar bem fisicamente, por isso creio que foi o momento de poupar para esse jogo para fazer uns trabalhos específicos", declarou.

Como será o primeiro jogo do Alvinegro de Porangabuçu no turno da manhã, o técnico Enderson Moreira adaptou o horário dos treinamentos afim de se aproximar das condições climáticas no momento do duelo. Na atitividade, contou com a presença do atacante Leandro Carvalho, do volante Ricardinho e do lateral Samuel Xavier, todos desfalques no último jogo, em Curitiba.

Homenagem para Valdo

Foto: Guilherme Conrado

Além do treino com bola, a sede do Ceará também foi palco de uma homenagem ao zagueiro Valdo, que completou 100 jogos com a camisa do clube na partida com o Flamengo. Na ocasião, o presidente alvinegro, Robinson de Castro, entregou uma placa comemorativa ao defensor e uma camisa com o número centenário.

Na temporada, Valdo tem sido titular absoluto no clube, somando 30 jogos. No Brasileirão, sob o comando de Enderson, particpou de 13 partidas, totalizando 2.465 minutos.