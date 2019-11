Lei do ex? Antes de chegar ao Fortaleza, Osvaldo passou pelas categorias de base do Internacional

No futebol, existe algo conhecido como "lei do ex". Isso acontece quando um atleta marca contra a equipe que defendeu em algum momento de sua carreira. No domingo (24), quando a bola rolar entre Internacional e Fortaleza, no Beira-Rio, pela 34ª rodada do Brasileirão, há grandes chances de acontecer.

Pelo lado dos donos da casa, Zé Ricardo, que comanda a equipe colorada, trabalhou como treinador do Leão durante sete rodadas da Série A. O técnico assumiu o cargo após a saída de Rogério Ceni para o Cruzeiro e deixou o comando para o retorno de Ceni.

No Tricolor do Pici, Osvaldo, um dos principais nomes do time da temporada, ja vestiu as cores vermelha e branco do time do Rio Grande do Sul em 2005.

Quando ainda era uma apenas promessa que despontava no Estação, time de tradição nas categorias de base do futebol cearense, o jovem de 17 anos chamou atenção de Guto Ferreira, hoje técnico do Sport e então supervisor das categorias de base do time gaúcho, por velocidade e facilidade de driblar seus adversários.

"Eu jogava no Estação, me destaquei. Ia fazer 18 anos. O Guto Ferreira era o supervisor da base, ele veio me olhar, me avaliar e me levou para o Inter. Fiz o teste, passei, assinei o contrato de três meses", relembra o atacante do Leão.

Vestindo a camisa do time gaúcho, o cearense iria disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior e, ao término da competição, assinaria sua renovação contratual. Porém, uma grande promessa surgia nas categoriase de base do time colorado e acabou ficando com a vaga de Osvaldo no torneio. Alexandre Pato, hoje no São Paulo, foi uma grande revelação do Inter, chegando a ser vendido, anos depois, para o Milan, da Itália, em 2007.

"Ia fazer o contrato de um ano, mas acabei fazendo o de três meses. Eu ia para a Copa São Paulo e depois renovava. Acabei não indo porque o (Alexandre) Pato foi jogar. Como eu era da categoria acima, ele subiu e eu sai da lista de convocados que ia para a Copa. Acabou o meu contrato, não renovei e vim para o Fortaleza", contou Osvaldo.

Foi no Tricolor do Pici, em 2006, que o atacante ganhou sua primeira chance de atuar como profissional. Ao todo, são três passagens pelo time com conquistas importantes como três títulos de campeão do Campeonato Cearense e uma Copa do Nordeste. E, apesar de não ter tido uma trajetória da forma que sonhava no time gaúcho, Osvaldo diz ter gratidão ao clube.

"Foi exatamente isso (a saída do Inter) que possibilitou que eu chegasse até o Fortaleza e iniciasse minha trajetória aqui. Então, de qualquer forma, sou grato ao Internacional", finalizou.

No domingo (24), Internacional e Fortaleza se encaram, no Beira-Rio, às 19h, pela 34ª rodada do Brasileirão.