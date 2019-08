Leclerc conquista a pole position do GP da Bélgica, com Hamilton em 3º

A Ferrari sairá na frente do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo (1º), com largada às 10h10. Depois de dominar as duas primeiras partes do treino deste sábado (31), Charles Leclerc também levou a melhor no Q3 e conquistou a pole position, com 1min42s519.

A escuderia italiana ainda terá o segundo colocado na largada, com Sebastian Vettel, que cravou 1min43s267 no classificatório. Lewis Hamilton, que lidera o Mundial de pilotos com 250 pontos, sairá na terceira colocação (1min43s282).

Na sequência, estarão Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, e Max Verstappen, da Red Bull -eles ocupam a segunda e terceira colocação do campeonato, com 188 e 181 pontos, respectivamente.

Durante o Q1, chamou a atenção a explosão do motor de Robert Kubica, da Williams. O carro pegou fogo e obrigou a organização a dar bandeira vermelha, por cerca de dez minutos. O mesmo aconteceu com Antonio Giovinazzi, da Alfa Romeo, causando mais atrasos, o que ajudou Hamilton.

Durante o terceiro treino livre, o piloto inglês bateu contra uma barreira de pneus após perder o controle do carro na curva Les Fagnes. O tempo extra garantiu que os mecânicos da Mercedes consertassem o veículo, que teve a suspensão dianteira danificada.