Leão desembarca em Fortaleza após jogo contra Independiente e mira Copa do Nordeste

Após bom jogo diante do Independiente, a delegação do Fortaleza retornou de Buenos Aires e desembarcou na capital cearense por volta de 3h45 da manhã deste sábado (15) em voo fretado. Além de torcedores, desembarcaram também profissionais da imprensa que trabalharam na cobertura da partida, que terminou com o placar de 1 a 0 para os argentinos pela Copa Sul-Americana.

Antes de decolar da Argentina, jogadores foram aplaudidos ao entrar no avião por um grupo de torcedores que já estava no interior da aeronave.

O jogo da volta está marcado para o dia 27 de fevereiro, quinta-feira, às 21h30 na Arena Castelão. O Tricolor precisa vencer por dois gols de diferença para poder avançar à segunda fase da competição. Se vencer por 1 a 0, a vaga será decidida nos pênaltis. Derrota, empate ou vitória do Fortaleza por um gol de diferença dá a vaga aos argentinos.

Copa do Nordeste

O time já realiza atividade neste sábado para enfrentar o Imperatriz, em jogo válido pela 4ª rodada da Copa do Nordeste, na segunda-feira (17). A tendência é que o local seja mesmo o Centro de Excelência, no Pici.

Na manhã deste domingo (16), um dia depois de chegar da Argentina, o time já embarca para São Luís, no Maranhão. A chegada ao palco do jogo, no entanto, a cidade de Imperatriz, é na própria segunda-feira. Assim, só os que permaneceram na reserva ganharão oportunidade, em novo capítulo do rodízio de Rogério Ceni.