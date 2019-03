Leandro se diz pronto para reestrear pelo Ceará: "Depende do Lisca"

O atacante Leandro Carvalho foi apresentado hoje à tarde no Ceará e pode reestrear já amanhã, contra o Atlético Cearense, às 20 horas no Castelão pela 5ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense. O técnico Lisca confirmou que o relacionará para a partida, e Leandro espera ir bem, já que vinha treinando no Botafogo, seu ex-clube.

"É a primeira vez que tenho a oportunidade de disputar o Cearense. Agora estou tendo a oportunidade. Espero aproveitar bastante. Tem o Clássico-Rei. Todos desejam jogar. Mas precisamos pensar no Atlético. Estava treinando no Botafogo. E agora fica a critério do Lisca".

Durante a coletiva, deixou escapar que não acreditava na recepção calorosa que a torcida do Ceará fez para ele, na última sexta, de madrugada, no aeroporto da cidade.

"Na verdade, quando o avião pousou, fui ligar o celular. Recebi muitas fotos. Falei para a minha mãe que achava que era a foto de desembarque antigo. Quando desci a escada rolante, escutei a torcida. Fiquei sem acreditar. Dinheiro não compra - afirmou.