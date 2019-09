Leandro Carvalho vibra com gol olímpico e revela ousadia: "olhei para o tempo"

O Ceará foi premiado pela ousadia em Itaquera, neste sábado (7), e arrancou o empate com o Corinthians aos 47 do 2º tempo. Tudo igual graças aos pés de Leandro Carvalho, que cobrou escanteio direto para o gol, surpreendendo o goleiro Cássio. Após a partida, o atleta ressaltou que o tempo da partida o fez tentar a jogada.

"Nunca tinha feito gol olímpico. No primeiro escanteio, vi que ele (Cássio) adiantou um pouco. Agora eu olhei para o tempo. Vi que estava 44 (minutos do segundo tempo). Ele (Cássio) adiantou, foi quase para a marca do pênalti. Eu pensei, eu vou bater direto. Foi direto para o gol. Agradeço a Deus por estar me abençoando e ter caprichado para fazer o gol", declarou.

O curioso é que o atleta entrou na etapa final para substituir Wescley, aos 18 minutos. Foi seu 3º tento no Brasileirão e o 5º na temporada com a camisa alvinegra.

Com o resultado, o Vovô sobe provisoriamente na tabela para a 12ª posição, com 21 pontos. O próximo compromisso é diante do Botafogo, sábado (14), na Arena Castelão, às 21 horas, pela 18ª rodada da Série A do Brasileiro.