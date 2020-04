Leandro Carvalho revela motivo de recusar a China para retornar ao Ceará: "não envolve só dinheiro"

Há pouco mais de um ano, no começo de março de 2019, o Ceará acertou a contratação de Leandro Carvalho. Após passagem apagada pelo Botafogo, o atacante retornava a Porangabuçu, onde viveu seus melhores momentos nos anos recentes. Na ocasião, recusou proposta do Beijing Sports University (BSU), da segunda divisão do Campeonato Chinês, e escolheu o Vovô. O motivo: reencontrar o bom futebol.

Em entrevista ao Globoesporte.com, nesta terça-feira (21), Leandro revelou o que não deu certo no Botafogo e porque resolveu retornar ao Ceará. Mesmo assim, ainda tem o sonho de jogar no exterior.

"Na verdade, no Botafogo o que pesou foi que eu não consegui me adaptar ao Rio de Janeiro. Sou uma pessoa muito simples, tenho os mesmos costumes desde sempre. Eu senti falta de bater papo na rua, rever os amigos próximos. Foi a adaptação a cidade apenas. Para mim o futebol não envolve só o lado de dinheiro. Não consegui me adaptar ao Rio de Janeiro, então achei que naquele momento também não era a hora de sair do país. Mas ainda tenho esse desejo", disse.

Neste período de quarentena, o paraense de 24 anos cumpre isolamento social em Belém, sua cidade natal. Aproveita para passar mais tempo com a família, algo que não é fácil na vida de jogador de futebol. Mesmo assim, garante que segue realizando as atividades necessárias.

"Eu não viria para Belém, mas com o aumento do período de isolamento, acho que aqui posso me resguardar mais, seguindo as orientações dadas pelos profissionais e médicos do clube", explicou.

Em 2020, Leandro Carvalho realizou 11 jogos pelo Ceará, sendo 10 como titular, e tem um gol marcado. No último jogo do Alvinegro antes da paralisação por conta do coronavírus, em que o Vovô venceu o Sport por 2 a 1, de virada, Leandro teve grande atuação e foi o principal jogador da partida, participando diretamente dos dois gols, com assistência para o primeiro e sofrendo o pênalti que Ricardinho cobrou para marcar o segundo.