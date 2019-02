A novela Leandro Carvalho, que parecia ter chegado ao fim com a renovação do atacante com o Botafogo, pode ganhar um novo final, com a reaproximação do atleta com o Ceará. O Alvinegro cearense aguarda retorno de proposta pelo jogador, que não vive boa fase no clube carioca e também deseja vestir a camisa do Vovô novamente.

Leandro Carvalho já entrou na pauta de negociações do Botafogo após não ter iniciado bem a temporada e não ter demonstrado interesse em permanecer no clube. O jogador foi envolvido em possível troca com o São Paulo, que não se concretizou, e em possível empréstimo a clube da segunda divisão da China, que também não teve final feliz.

Por fim, o clube carioca tem em mãos proposta do Ceará pela maior parte dos direitos do atacante. Metade do passe de Leandro Carvalho pertence ao Paysandu, que já deu sinal verde para a negociação de retorno do atleta ao Alvinegro cearense.

Com toda essa situação, Leandro Carvalho não foi relacionado para o jogo entre Botafogo e Cuiabá, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil. A resolução do assunto deve ocorrer ainda nesta quarta-feira (27).