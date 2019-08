Leandro Carvalho e Thiago Carleto voltam a treinar no Ceará

No último treino antes de viajar para Curitiba, para enfrentar o Athletico-PR, o Ceará teve retornos de dois atletas que podem ser opções para o técnico Enderson Moreira. O atacante Leandro Carvalho e o lateral-esquerdo Thiago Carleto voltaram a trabalhar normalmente com o grupo.

Leandro Carvalho voltou a treinar com o elenco após ter sofrido uma concussão na partida contra o Flamengo, no último domingo. O atacante realizou trabalho de aquecimento em campo de forma moderada.

Já Thiago Carleto, que estava na fase final de recuperação de lesão, saiu do período de transição e treinou normalmente.

Além deles, o meia Thiago Galhardo, que se queixava de dores na coxa, também treinou normalmente e não preocupa para o duelo contra o Furacão.

As ausências do trabalho foram Samuel Xavier, poupado para se recuperar de uma virose, e Luiz Otávio. O zagueiro segue realizando fisioterapia intensiva para se recuperar da entorse no tornozelo direito, mas a presença na partida do próximo sábado (31) ainda é incerta.