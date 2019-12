Leandro Carvalho é suspenso por dois meses por conta de dívida

O atacante Leandro Carvalho, do Ceará, não poderá defender o clube pelos próximos dois meses. Ele foi suspenso pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) por descumprimento de uma decisão por conta de dívida de R$ 225 mil com o seu antigo empresário. A informação foi publicada pelo portal UOL e confirmada pelo Diário do Nordeste junto a assessoria do atleta.

De acordo com o UOL, o valor é por conta de uma quebra de contrato do jogador com o ex-agente sem justa causa. Leandro Carvalho não pagou a dívida e chegou a realizar um acordo com a empresa TFM Agency Marketing Esportivo Ltda, mas, posteriormente, deixou de cumprir com as obrigações e foi advertido pela CNRD. Leandro então 'ignorou' as decisões e seguiu em débito, acabando suspenso por dois meses.

O Diário do Nordeste apurou que esta é a decisão final e não cabe recurso. Segundo apurou o UOL, o jogador precisa quitar a dívida e ainda informar a CNRD para ter a punição suspensa.

Em nota à reportagem, o Ceará se pronunciou sobre a situação.

"O Ceará Sporting Club cumprirá com qualquer comunicação que venha dos órgãos oficiais, mas não comentará o episódio por se tratar de assunto pessoal do atleta Leandro Carvalho. No mais, adotaremos as medidas cabíveis para resguardar o clube."