Leandro Carvalho é liberado de hospital e se recupera em casa

Aos 12 minutos do segundo tempo, na partida entre Ceará e Flamengo neste domingo (25), Leandro Carvalho disputou bola com Renê e caiu desacordado, precisando sair de ambulância da Arena Castelão. Após a noite em observação e a realização de uma tomografia no crânio e na coluna cervical, o jogador foi liberado do hospital e já está se recuperando em casa. A informação foi revelada pelo doutor Henrique Bastos, chefe do departamento médico do Vovô.

"Não apresentou fratura ou nada mais grave. Foi acompanhado pelo neurologista, que também não encontrou nenhuma sequela ou lesão. O atleta então foi liberado para residência e deve ter repouso até quarta-feira (28), quando será reavaliado novamente para poder treinar", explicou.

Na ocasião, a partida ficou paralisada por cinco minutos até que Leandro Carvalho fosse devidamente imobilizado. O técnico Enderson Moreira o substituiu pelo atacante Mateus Gonçalves, mas não conseguiu reverter o placar de 3 a 0 para o Rubro-Negro.

O Ceará tem reapresentação marcada para terça-feira (27), às 9 horas, no CT de Porangabuçu. Na tabela, a equipe é a 13ª colocada, com 20 pontos - seis vitórias, dois empates e oito derrotas.