Leandro Carvalho comenta sobre apelido de 'cachaça': "não vejo problema"

Destaque da última vitória do Ceará contra o Sport, o atacante Leandro Carvalho foi titular nos 5 jogos passados e, nesta terça-feira (17), comentou sobre a boa fase em 2020.

"Fiquei devendo muito em 2019. Esse ano, procuro fazer o melhor para sempre ter uma intensidade boa dentro de campo. Fisicamente, to me sentindo bem. Acho que desde a final do estadual do ano passado que eu não terminava uma partida e hoje consigo", disse o camisa 80.

Contestado pela torcida na equipe do ano passado devido à sua vida particular, Leandro afirmou que não leva a cobrança para o lado pessoal e que não vê problema com o apelido que lhe deram.

"Ser cobrado nunca foi barreira na minha vida. Só quero que me respeite e, até o momento em que as coisas não vão dando certo, de estarem me chamando e falar 'ah, porque você está bebendo, só quer saber de beber e isso tá prejudicando seu rendimento'. Tem gente que leva pro lado pessoal e é uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Mas sobre essa parte de me apelidarem de cachaça, não vejo problema", revelou o atleta.

Leandro também elogiou o trabalho do técnico Enderson Moreira nesta temporada.

"O Enderson mostra o caminho dentro de campo. Conversa muito com a gente, nos deixa à vontade. Ele sabe o jeito de chegar no jogador, de deixá-lo com mais vontade de jogar. É um líder", disse o atacante.