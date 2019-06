Leandro Campos quer manter campanha vencedora do Ferroviário

O técnico Leandro Campos foi apresentado oficialmente no Ferroviário ontem, em seu segundo dia de trabalho. E o experiente treinador gaúcho, se diz privilegiado por assumir um clube em uma situação tão favorável na tabela do Campeonato Brasileiro, liderando o grupo A da Série C.

“É difícil hoje no futebol brasileiro um técnico assumir um cargo estando em uma situação tão boa de competição. Isso aumenta a minha responsabilidade”, disse ele.

Para Leandro Campos, por esta situação favorável na tabela, com o time coral líder com 19 pontos e 5 de vantagem para o 5º colocado, e com um turno todo pela frente, ou seja 9 jogos para confirmar a classificação, o objetivo é dar continuidade ao trabalho de Marcelo Vilar, elogiado por ele.

“Agradeço ao Ferroviário por ter depositado em mim a confiança na continuidade do projeto. Espero fazer o melhor e buscar os objetivos do clube. Quero aqui elogiar o trabalho do Vilar, que ele deixou um trabalho estupendo, temos que aplaudir. Por isso teremos que ter humildade e pensar em uma sequência do trabalho dele, que formou uma equipe organizada. Vamos procurar fazer uma manutenção do trabalho no 2º turno da Série C”, explicou.

Pé no chão

Mesmo com a grande campanha na Série C, o novo técnico do Ferroviário mantém os pés no chão, pensando primeiro em evitar o rebaixamento, pra só depois na classificação para a 2ª Fase. Pela média histórica da Série C, 21 pontos são suficientes para a manutenção, ou seja, com mais dois pontos o Ferrão se garante. Para classificação, a média de pontos é 23.

“No momento, estamos pensando em zerar qualquer possibilidade de rebaixamento. Creio que podemos confirmar isso com mais um ou dois pontos. Depois disso, vamos buscar a classificação. Ninguém aqui está pensando em acesso ainda. Estamos pensando em buscar a classificação para o mata-mata de acesso”.

O Ferroviário estreia no returno da Série C no domingo, 30, as 17 horas, contra o Botafogo/PB, no Presidente Vargas, pela 10ª rodada.