Leandro Campos fala sobre confronto direto com Sampaio Corrêa: "grau de dificuldade grande"

Atualmente na segunda colocação do Grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário recebe o líder Sampaio Corrêa/MA em busca de retormar a primeira posição. Técnico coral, Leandro Campos afirmou, após o treinamento desta quarta-feira (24), sobre as dificuldades que encontrará diante da equipe de São Luís do Maranhão.

"Conhecemos grande parte dos jogadores, a estrutura que vem sendo desenvolvida no Sampaio. Vamos passar hoje no hotel (local onde a equipe ficará concentrada) o vídeo da última partida deles. Encaramos o jogo com um grau de dificuldade grande porque se trata do líder do campeonato", disse o treinador do Peixe. E emendou: "Até a rodada passada nós éramos os líderes da competição. Nós entregamos o bastão para a equipe do Sampaio, mas queremos retormar para reassumir a liderança e, principalmente, darmos um passo maior em busca da nossa classificação".

Apesar de ter afirmado insatisfação pelas duas derrotas seguidas, Leandro afirmou que sua preocupação é se classificar entre os quatro primeiros colocados do grupo, assim, garantindo classificação para a próxima fase da disputa.

"Nossa briga é com o quinto colocado, que hoje estamos cinco pontos a frente. Se conseguirmos nossa classificação, vamos brigar para ficarmos em primeiro ou segundo para trazermos a decisão para dentro de casa. Mas, o pensamento hoje ainda não é o mata-mata, mas sim a busca pela classificação", disse o técnico do Tubarão da Barra.

Sem poder contar com o zagueiro Da Silva, expulso contra o Globo/RN, e tendo a volta de Janeudo, que retorna de suspensão automática, Leandro Campos relacionou 21 jogadores para o confronto direto com o time marenhense. A lista ainda não foi divulgada pelo clube coral.

O Ferroviário encerrou no início desta quarta-feira (24) as preparações para o jogo desta quinta (25), quando recebe o Sampaio Corrêa/MA, na Arena Castelão. A partida, válida pela 14ª rodada da Série C do Brasileirão, terá início às 20h.