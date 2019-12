Lateral Jorge, do Santos, diz que deu conselhos a Felipe Jonatan, ex-Ceará

Vice-campeão brasileiro, o Santos, comandado por Jorge Sampaoli, encantou o Brasil com futebol ofensivo. Uma característica desse time, curiosamente, foi a presença constante de três atletas ex-Ceará.

Marinho, Felipe Jonatan e Everson atuaram em vários jogos e foram colegas de Jorge, lateral premiado no Bola de Prata, da ESPN, que falou com o Diário do Nordeste.

Ele elogiou os companheiros, em especial Felipe Jonatan, a quem admite ter dados conselhos na chegada do clube santista.

Confira entrevista: