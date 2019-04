Lateral do Floresta, Zé Carlos fala sobre expectativa da equipe no Cearense: 'chegar na final'

Um dos destaques do Floresta, Zé Carlos falou sobre a expectativa de sua equipe no Campeonato Cearense. O time da Vila Manoel Sátiro entra em campo na noite desta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Estadual.

"A boa campanha se deve a maneira que a equipe encarou o campeonato, todo mundo está focado em fazer uma grande campanha", comentou o lateral. "Estamos 100% focados em atingir o objetivo, que é classificar o Floresta para a final do estadual".

Com o empate por 2 a 2 no jogo de ida, o Floresta precisa vencer para passar de final e enfrentar o Fortaleza na final da competição. Apresentando um ótimo futebol, a equipe alviverde abriu 2 a 0, mas não conseguiu superar a pressão alvinegra e sofreu o empate. O Vovô, que terminou a segunda fase do certame na primeira colocação, precisa apenas empatar para se classificar para a próxima fase.

"Estamos trabalhando muito forte para a semifinal. Sabemos da dificuldade de enfrentar o Ceará com a torcida toda a favor deles e por ser uma equipe da elite do futebol nacional, mas estamos focados em fazer uma grande partida e chegar na final", finalizou.