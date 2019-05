Lateral-direito Diego Ferreira pode deixar o Fortaleza

O lateral-direito Diego Ferreira está próximo de deixar o Fortaleza. Contratado por empréstimo junto ao Tombense/MG, após atuar pelo Athletico/PR, até o final da temporada, o jogador não se firmou no plantel tricolor e só entrou em campo duas vezes, contra Botafogo/PB e Moto Club, pela Copa do Nordeste. O Diário do Nordeste apurou que o atleta não rescindiu o contrato com o clube, mas busca uma nova equipe. O América/MG estuda a contratação.

Mesmo com a indefinição, o atleta treina com os companheiros no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, durante a reapresentação da delegação tricolor nesta terça-feira (21). A atividade acontece no turno da tarde sob o comando do técnico Rogério Ceni. Para a posição, o comandante tem alternado entre Tinga e Gabriel Dias nas partidas da Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A do Brasileiro. Recém-chegado do São Paulo durante o Campeonato Cearense, Felipe Araruna também é opção no lado direito, apesar de atuar principalmente como volante.

Com 23 anos, Diego Ferreira foi revelado pelo Botafogo e ganhou destaque no profissional, conquistando o título da Série B do Brasileiro em 2015. Depois foi negociado para o Chiapas, do México, e voltou ao país para integrar o elenco do Athletico/PR, onde disputou 18 jogos na última temporada. O atleta tem os direitos federativos ligados ao Tombense/MG.

O Fortaleza se prepara para enfrentar o Botafogo/PB, em final inédita da Copa do Nordeste. A partida acontece na próxima quinta-feira (23), às 21h30, na Arena Castelão. O jogo de volta é no Almeidão, quarta (29), às 20h.