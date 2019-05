Lateral Diego Ferreira rescinde contrato com o Fortaleza

O lateral direito Diego Ferreira não joga mais pelo Fortaleza. O atleta veio de empréstimo pelo Tombense-MG, depois de passagem pelo Athletico-PR. A decisão foi feita pela diretoria tricolor no fim da semana passada, mas só foi revelada na noite desta terça-feira (28). Diego deve ser negociado com o América Mineiro. O elenco do Leão conta com 34 jogadores após a saída do lateral.

O jogador entrou em campo como titular em duas oportunidades, somando, no total, 180 minutos com a camisa do Fortaleza. A primeira foi na derrota por 1 a 0 para o Botafogo-PB, e a segunda no empate de 1 a 1 contra o Moto Club, ambos os confrontos pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Revelado pelo Botafogo, Diego ganhou destaque no profissional, conquistando o título da Série B do Campeonato Brasileiro em 2015.

Para o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, o atleta "estava com poucas oportunidades, então deu sequência na carreira onde possa jogar mais".

O Leão do Pici encara o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste nesta quarta-feira (29), no Almeidão, às 20h. Com vantagem da vitória simples no jogo de ida, o time de Rogério Ceni pode faturar seu primeiro título regional nesta noite.