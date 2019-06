Lateral Carlinhos, do Fortaleza, será julgado no STJD nesta terça-feira (25)

O lateral-esquerdo Carlinhos, do Fortaleza, será julgado nessa terça-feira (25) na sede do STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio, pela expulsão no jogo de volta, contra o Athletico/PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Furacão acabou vencendo por 1 a 0, mas, antes, aos 35 minutos do segundo tempo, o jogador foi expulso por cometer uma falta dura, quando já tinha cartão amarelo.

O atleta foi incurso no artigo 254, parágrafo 1º e inciso II do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o qual prevê pena de 1 a 6 partidas. Se pegar apenas um jogo de punição, já terá cumprido, entretanto, mais do que isso terá de cumprir automática na Série A do Brasileiro, que é a competição nacional que o clube está disputando.

O departamento jurídico do Leão do Pici precisará ficar atento porque além de Carlinhos, há mais duas expulsões que ainda irão a julgamento, no decorrer dos jogos da Série A do Brasileiro. No dia 8 de junho, em duelo contra o Grêmio em Porto Alegre, o atacante Osvaldo recebeu vermelho aos 27 minutos do segundo tempo.

Já no dia 12 de junho, na vitória do Tricolor do Pici por 2 a 1 contra o Cruzeiro, na Arena Castelão, o zagueiro Nathan Ribeiro foi expulso aos 14 minutos da segunda etapa. O defensor irá a julgamento também, em data a ser definida pelo STJD.

Vale lembrar que Nathan Ribeiro já terá de cumprir suspensão automática por essa expulsão, no jogo do dia 13 de julho, às 21 horas na Arena Castelão, contra o Avaí/SC, pela 10ª rodada da Série A. O zagueiro Roger Carvalho está voltando de lesão muscular e Patrick deve ser negociado para o Guarani/SP, reduzindo as opções do setor defensivo.