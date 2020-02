Klaus acredita que Ceará deve atingir ritmo desejado em breve: "Estamos numa crescente"

Autor do único gol do Ceará no empate em 1 a 1 do último sábado contra o Fortaleza, o zagueiro Klaus, um dos reforços alvinegros para 2020, acredita que a equipe ainda precisa de tempo para engrenar e entrar no mesmo ritmo de seus oponentes no Campeonato Cearense.

"Estamos numa crescente. Precisamos dessa continuidade. É um grupo totalmente novo e muito qualificado. Como viemos de uma pré-temporada curta e os outros times já estavam jogando, tem essa pequena diferença de ritmo de jogo. Mas temos que passar por cima disso nos treinamentos. Esperamos chegar o mais rápido possível no melhor formato de grupo possível", falou Klaus em entrevista coletiva nesta segunda-feira.

O defensor de 26 anos ganhou a vaga na equipe principal de Tiago Pagnussat, que começou a temporada como titular ao lado de Luiz Otávio, sofreu uma pancada na cabeça contra o Freipaulistano, desfalcando o Vovô diante do Ferroviário e no Clássico-Rei. As chances nos 11 primeiros foram garantidas aos atletas pelo técnico Argel Fucks nesse momento inicial para testar a melhor formação antes da temporada exigir mais do elenco.

"O Argel prometeu essa oportunidade para todos. Vamos trabalhar pra dar a resposta dentro de campo. Poder fazer um gol no meu primeiro clássico é de uma felicidade imensa. O zagueiro quando vai pra área tem que ir com a ambição de fazer gol. O Argel pede bastante isso, pra ir à frente para somar. A bola do Felipe foi muito boa. Sabemos que, dentro de campo, detalhes fazem a diferença. Vamos buscar essa vitória o mais rápido possível", comentou Klaus, que disputa posição também com Eduardo Brock.

Tiago treinou nesta segunda-feira (3) com uma proteção no queixo, sendo dúvida para o confronto diante do Pacajus nesta quarta-feira (5), às 21h30, no Presidente Vargas. Klaus deve, novamente, fazer dupla ao lado do capitão Luiz Otávio.