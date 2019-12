Kits para a 5ª Corrida Vida começam a ser entregues nesta quinta-feira (19)

Os kits para a 5ª Corrida Vida começaram a ser entregues nesta quinta-feira (19), no Shopping Iguatemi, na loja da Corrida Vida que tem acesso pela entrada principal do local. O material está sendo entregue das 10h às 20h hoje somente para os grupos e para as assessorias. Para o público em geral, os kits serão entregues entre sexta e sábado, no mesmo horário.

A corrida deve contar com mais de 5 mil participantes, número recorde para o evento. Os corredores vão percorrer as ruas do Cambeba, com largada no Centro Administrativo do bairro, em diversas categorias, nas distâncias de 5km e de 10km.

A Corrida Vida é uma realização do Diário do Nordeste, por meio do projeto Vida Saudável, com direção da Nova Letra Conteúdos Criativos e terá largada às 6 horas da manhã.

Serviço

5ª Corrida Vida

Data: 22 de dezembro de 2019

Local: Centro Administrativo do Cambeba – Fortaleza

Percursos de 5 km e 10 km

Datas de entregas dos kits: 19 (Assessorias), 20 e 21 de dezembro de 2019, no Shopping Iguatemi

Horário: Concentração dos atletas a partir de 5h; largada de cadeirantes e paratletas às 6h; largada geral às 6h05

Inscrições e mais informações: diariodonordeste.com.br/corridavida

e nas lojas credenciadas:

Centro Integrado de Apoio ao Atleta (CIAA) – Rua Dep. Moreira da Rocha, 925 – Meireles. Telefone: (85) 2181.0840

Pratick Esportes – Shopping PlazaTower – Av. Santos Dumont, 2626 – Aldeota. Telefone: (85) 3244.3858