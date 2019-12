Kieza se acerta com o Náutico e depende de liberação do Fortaleza para deixar o clube

O atacante Kieza pode estar próximo de deixar o Fortaleza. O atleta já acertou as bases salariais com o Náutico e depende somente de liberação do Tricolor do Pici para se transferir ao clube pernambucano. A informação foi publicada pelo site Superesportes PE e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Aos 33 anos, o centroavante tem contrato com o Leão até abril de 2020. Com Wellington Paulista e Edson Cariús no elenco para a temporada seguinte, existe a possibilidade que o Fortaleza aceite liberá-lo.

Porém, com a renovação do técnico Rogério Ceni, a avaliação da permanência ou saída do atacante dependerá do aval do treinador.

Em novembro, o Diário do Nordeste havia noticiado o interesse do Náutico no retorno do atacante, que já vestiu a camisa alvirrubra em 2011, 2012 e 2012.

De acordo com o Superesportes PE, a intenção do clube pernambucano é que o Fortaleza ajude a pagar parte dos salários do atleta até abril. Somente a partir de então o Timbu assumiria 100% dos vencimentos. Ainda segundo a reportagem, em 2019, o clube cearense pagou R$ 140 mil de salários a Kieza, com o Botafogo, então donos dos direitos econômicos, assumindo mais R$ 30 mil.

Com o término de contrato com o clube carioca no final deste ano, o Fortaleza passa a assumir todo o valor até abril.

Contratado em abril de 2019 pelo Fortaleza, Kieza atuou em 24 partidas vestindo a camisa tricolor e marcou somente um gol.