Kieza consegue liberação do Fortaleza e acerta com o Náutico

O atacante Kieza conseguiu a liberação do Fortaleza e vai defender o Náutico em 2020. Nesta terça-feira (7), os agentes do jogador se reuniram com a diretoria tricolor e acertaram a ruptura do contrato, que se encerrava em abril. A oficialização ocorreu na manhã desta quarta-feira (8).

Aos 33 anos, o atleta tinha a base salarial acordada com o time pernambucano e aguardava apenas o aval do técnico Rogério Ceni para se despedir do Leão. O interesse do Timbu surgiu em novembro, após a equipe ser campeã da Série C do Campeonato Brasileiro.

Inicialmente, a negociação esbarrou nos valores exigidos por Kieza, mas um acordo foi firmado enquanto o atacante estava de férias em Pernambuco. O atleta é tido como ídolo da equipe pelas grandes atuações.

Em 2011, marcou 27 gols em 47 partidas. Já entre 2012 e 2013, quando ficou no Náutico por um curto período, balançou as redes em 16 das 23 partidas.

Com a camisa do Fortaleza, no entanto, o aspecto goleador diminuiu. Foi apenas um tento em 24 jogos. A baixa, todavia, é logo reposta com a oficialização do centroavante Edson Cariús, único reforço anunciado pelo Tricolor para a próxima temporada.