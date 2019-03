Juventus vence Napoli fora de casa e dispara na liderança do Italiano

No duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Italiano, deu vitória do primeiro colocado. A Juventus venceu o Napoli por 2 a 1 neste domingo (3), fora de casa, aumentou a vantagem na ponta para 16 pontos e deu um grande passo rumo ao oitavo título nacional consecutivo.

Com o resultado, a Juventus chegou a 72 pontos, enquanto o Napoli, segundo colocado, ficou com 56, restando 12 rodadas para o término da competição. O próximo compromisso do time de Turim no Italiano será contra a Udinese, no sábado (9). Já os napolitanos tentarão a recuperação numa visita ao Sassuolo.

O jogo

O primeiro gol foi marcado por Pjanic. Após Cristiano Ronaldo ser derrubado na entrada da área, o que resultou na expulsão do goleiro napolitano Meret, o bósnio cobrou falta com perfeição e abriu o marcador para a Juve.

A equipe do Napoli então tentou buscar o empate com Insigne e Zielinski, que carimbou a trave. No entanto, foi a Juve que chegou ao gol. Emre Can cabeceou para ampliar depois de um escanteio ainda no primeiro tempo.

Já no segundo tempo, Pjanic foi expulso por tentar interceptar um passe de Allan com a mão. Em igualdade numérica, o Napoli aproveito e diminuiu com Callejón aos 15. No restante do jogo só deu Napoli. O time tentou chegar de todos os jeitos e teve a chance de empatar com Insigne, só que o italiano desperdiçou um pênalti marcado com auxílio do VAR.