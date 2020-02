Juventus derrota Brescia e assume liderança provisória na Itália

A Juventus assumiu a liderança provisória ao vencer por 2 a 0 o Brescia, neste domingo (16), em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Italiano. Agora, a Velha Senhora espera do resultado da partida entre a Inter de Milão e a Lazio para que seja definido o líder da rodada.

Foi mais difícil que o esperado, mas o objetivo foi conquistado. A Juventus fez o dever de casa e colocou pressão na Inter de Antonio Conte, que precisará vencer seu difícil duelo contra a terceira colocada se quiser retomar a liderança.

O argentino Paulo Dybala foi o responsável por abrir o placar para a Juve na reta final do primeiro tempo e o colombiano Juan Cuadrado garantiu a vitória.

Com a vitória, a Juventus encerra uma pequena crise de resultados, após a derrota por 2 a 1 para o Hellas Verona na última rodada da Série A e o empate em 1 a 1 com o Milan no jogo de ida das semifinais da Copa da Itália.

Os comandados do técnico Maurizio Sarri chegaram aos 57 pontos, três a mais que a Inter.

Já o Napoli, adversário do Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões, se aproximou da zona de classificação para as competições europeias com uma vitória por 1 a 0 na casa do Cagliari, graças ao solitário gol do belga Dries Mertens.

Em outras partidas disputadas neste domingo, a Fiorentina (13º) goleou por 5 a 1 a Sampdoria (17ª), com direito a dois gols dos jovens Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, enquanto o Parma (7º) superou por 1 a 0 o Sassuolo (12º).