Juventus conquista feito inédito e é octacampeã do Campeonato Italiano

A Juventus foi campeão italiana pela 35ª vez neste sábado (20), em no Allianz Stadium, em Turin. A Velha Senhora derrotou a Fiorentina por 2 a 1 pela 33ª rodada da Serie A Tim, com gols do brasileiro Alex Sandro e um contra do argentino Pezzella.

Força maior da Itália desde 2012, a Juve foi eliminada da Champions League na última semana pelo Ajax, quando perdeu por 2 a 1 em casa, pelas quartas de final. O clube contratou Cristiano Ronaldo por $ 100 milhões de euros com esperanças de conquistar o título continental que não vem desde 1996. Na atual temporada, a Juventus também foi eliminada da Copa Italia, na qual é tricampeã, pela Atalanta, também nas quartas.

Com a vitória sobre a Fiorentina, o time bianconero chegou aos 87 pontos, abrindo 20 de vantagem sobre o segundo colocado, o Napoli. Internazionale e Milan vêm logo em seguida, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O próximo adversário do time alvinegro será a Inter, no próximo sábado (27), em Milão.