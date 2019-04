Júnior Santos enaltece elenco e afasta rótulo de favorito no Fortaleza: "é preciso ter humildade"

O Fortaleza fez uma grande exibição na goleada sobre o Vitória/BA por 4 a 0, nesta segunda-feira (8), pontuada pelo técnico Rogério Ceni como a melhor da equipe desde 2018. Dentro de campo, um dos principais destaques foi Júnior Santos, autor de dois gols na partida e artilheiro da Copa do Nordeste com oito. Formado na várzea sem categorias de base e defendendo o terceiro clube na carreira, o atacante de 24 anos destacou a força do grupo tricolor.

"Sabemos que o Rogério tem rodado o time, são muitos jogos. A gente vai buscando nosso espaço sabendo do nível dos jogadores que estão no banco. Desde que o grupo foi montado somos muito unidos, e tenho a felicidade enorme de estar trabalhando com Osvaldo, Edinho, Éderson, Wellington Paulista, jogadores que eu só assistia e agora posso jogar com eles, que sempre estão me dando conselho", revelou.

Júnior Santos tem dividido o posto de titular no setor ofensivo com Wellington Paulista Foto: JL Rosa

Anunciado em janeiro com contrato até 2021, após passagem pela Ponte Preta, Júnior Santos soma 10 gols em 16 partidas na temporada. Com o Leão classificado às semifinais do torneio regional junto de Santa Cruz, Náutico e Botafogo/PB, todos disputando a Série C do Campeonato Brasileiro, o atleta afastou o rótulo de favorito ao título da competição.

"Prefiro descartar o favoritismo, se tiver, precisamos colocar dentro de campo. É preciso ter humildade e cabeça no lugar. A nossa equipe não pode perder a identidade, tem que ser a mesma que jogou nesse mata-mata, marcando bastante e fazendo gols. Só assim o favoritismo vai ser mostrado", finalizou.

No mata-mata, o Leão enfrenta o Santa Cruz, em partida única disputada na Arena Castelão - empate leva aos pênaltis. A data do jogo não foi confirmada pela organização. O próximo compromisso certo do Tricolor ocorre neste domingo (14), no mesmo estádio, pela final do Campeonato Cearense. A equipe aguarda apenas o outro finalista, que será definido no confronto entre Ceará e Floresta, realizado nesta quarta-feira (10).