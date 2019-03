Júnior Santos comemora gols e boa atuação mas ressalta; 'agora é focar no Ceará'

O atacante Júnior Santos teve uma atuação perfeita na vitória do Fortaleza por 4 a 0 sobre o Confiança, na noite dessa quinta-feira (7), no Castelão. Autor de três gols na partida, ele disse que explorou bem seus recursos na partida, mas reforça que o pensamento agora passa a ser o Clássico-Rei do próximo domingo.

"Fiz os gols com as minhas características, de estar procurando o drible e finalizando, recebendo a bola em velocidade, que é o meu forte. Agora é pensar no clássico de domingo, descansar e focar no Ceará prra gente fazer um grande jogo", pontuou o atacante do Tricolor.

Com os três gols macados no jogo contra o Confiança, Júnior Santos chegou a oito na atual temporada. O goleador do Pici ressalta a vitória dessa quinta traz um clima de alívio, já que a equipe vinha de uma sequência sem vencer (quatro jogos). "Toda vitória dá confiança para o grupo, ainda mais uma vitória elástica como foi hoje, o ambiente fica melhor para trabalhar, mas é aquela coisa; temos que ter os pés no chão, nos doar bastante e correr bastante para o resultado acontecer", concluiu.