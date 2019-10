Juninho trata confronto com a Chape como decisão e afirma: "A gente precisa vencer"

Volante do Fortaleza, Juninho comentou, na tarde desta segunda-feira (7) em reapresentação do elenco, sobre o duelo contra a Chapecoense na próxima quarta (9), pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão. O atleta afirmou respeitar o clube catarinense, mas avisou que o Leão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

"Quando você trata de jogar em uma grande equipe como o Fortaleza, todo jogo a responsabilidade é muito grande. Quarta não será diferente. A gente luta contra um adversário direto. Para a gente, será uma final. Estaremos dentro de casa. Respeitamos a Chapecoense, tenho amigos lá, mas quarta-feira é nossa decisão e a gente precisa vencer", disse o volante.

Na tabela, o Tricolor do Pici é o 14ª colocado com 25 pontos enquando, em último, o time de Chapecó/SC somou apenas 15. Apesar dos 10 pontos de diferença, o volante do Leão trata a equipe catarinense como respeito e usa o exemplo da equipe do CSA/AL, que já chegou a ser o lanterna da competição e atualmente briga para sair do Z4, sendo o 17º com 22 pontos.

"(A Chapecoense) é a última colocada hoje, assim como o CSA até um tempo atrás era e hoje está fazendo uma recuperação que ninguém acreditava. Isso é mais uma prova que o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil. O que fará o jogo se tornar fácil é a nossa postura, o que produzirmos dentro de campo. Na quarta-feira teremos um adversário muito difícil. Temos que estar muito concentrados porque eles vão encarar como uma final e temos que encarar da mesma maneira", disse.

De olho em se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, Juninho não pensa em nada além que não seja na conquista dos três pontos diante do seu torcedor.

"Quando a gente ganha, não tem muito tempo para comemorar vitória assim como quando perde não tem muito tempo para lamentar derrota. Temos que virar a página logo, descansar bastante e focar no próximo adversário porque quarta-feira já temos outra decisão e já temos que voltar a vencer diante do nosso torcedor para poder distanciar dessa parte incômoda da tabela", afirmou o atleta leonino, que emendou. "Contra a Chape é um jogo de seis pontos porque é um adversário que está atrás da gente. Então, vencendo, a gente coloca eles mais para trás ainda. É foco total. Temos que sempre está buscando pontuar e, um jogo como esse, os três pontos são de suma importância", finalizou.

Na próxima quarta-feira (9), o Fortaleza recebe a Chapecoense, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 20h30, pela 24ª rodada da Série A do Brasileirão.