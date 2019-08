Juninho Quixadá volta para transição e vira dúvida contra o Flamengo

O meia Juninho Quixadá voltou para a fase de transição e deve ficar fora da lista de relacionados da equipe contra o Flamengo no domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão. Durante as atividades com o plantel principal no CT de Porangabuçu, o jogador de 33 anos sentiu um desconforto muscular na coxa direita e iniciou trabalhos na academia.

As dores são consequências ainda da última lesão do atleta nos membros superiores, que o tiraram dos gramados por seis meses. A equipe de fisioterapia do clube tem tido um cuidado maior com o jogador para evitar um retorno ao departamento médico.

Em 2019, a única partida de Quixadá foi diante do Internacional, no Beira-Rio, dia 27 de julho, quando atuou por 12 minutos. Na ocasião, o técnico alvinegro Enderson Moreira o elogiou e revelou contar com o 'reforço' para a disputa do Brasileirão.

Contratado pelo clube após se destacar no Ferroviário, ainda pela Série D, o meia foi um dos destaques na campanha de manutenção do Vovô na elite nacional. A primeira contusão, no entanto, ocorreu em outubro de 2018, quando sofreu uma ruptura de 80% do tendão do músculo adutor da coxa esquerda. Enquanto realizava o tratamento, acabou sofrendo com uma contusão no quadril e outras musculares, o que adiou o retorno. Juninho Quixadá tem contrato com o clube até o fim de 2020.