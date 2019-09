Juninho Quixadá vai jogar Taça Fares Lopes pelo Ceará

O Ceará vai utilizar o meia Juninho Quixadá na Taça Fares Lopes. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (4), o gerente de futebol alvinegro, Marcelo Segurado, afirmou que o objetivo é dar ritmo para o atleta, que não joga desde o dia 27 de julho e está em fase de transição por conta de dores musculares na coxa direita.

"Vamos aproveitar a Fares Lopes para dar ritmo e, quando ele estiver apto, possa estar pelo menos dentro de um contexto juntamente com o grupo. É um jogador que tem qualidades, então está sendo um processo lento, mas esperamos que ele possa ganhar ritmo e dar uma resposta", destacou.

O plantel que disputa a competição estadual conta com outras peças menos aproveitadas pelo técnico Enderson Moreira, como o zagueiro Charles e os atacantes Rick e Romário, além do grupo aspirante. O Diário do Nordeste apurou que o departamento médico do clube ainda trabalha para detectar a lesão do jogador. O problema muscular atual é consequência ainda da última lesão do atleta nos membros superiores, que o tiraram dos gramados por seis meses.

Em 2019, a única partida de Quixadá foi diante do Internacional, no Beira-Rio, dia 27 de julho, quando atuou por 12 minutos. Na ocasião, Enderson o elogiou e revelou contar com o 'reforço' para a disputa do Brasileirão.

Contratado pelo clube após se destacar no Ferroviário, ainda pela Série D, o meia foi um dos destaques na campanha de manutenção do Vovô na elite nacional. A primeira contusão, no entanto, ocorreu em outubro de 2018, quando sofreu uma ruptura de 80% do tendão do músculo adutor da coxa esquerda. Enquanto realizava o tratamento, acabou sofrendo com uma contusão no quadril e outras musculares, o que adiou o retorno. Juninho Quixadá tem contrato com o clube até o fim de 2020.