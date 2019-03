Juninho Quixadá treina no Ceará após cinco meses parado

Como previsto pelo Departamento Médico do Ceará, Juninho Quixadá voltou a realizar atividades em campo nesta segunda-feira (18). Após cinco meses de tratamento, o meia se recupera para reforçar o Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro.

Um dos pilares na arrancada alvinegra durante campanha que garantiu a permanência do clube na elite do futebol brasileiro, o atleta sofreu uma lesão no tendão adutor da coxa esquerda, contra o Atlético-MG, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, ficando fora dos jogos da equipe no restante da temporada.

Quixadá tem dois gols em 14 jogos com a camisa do Vovô e três assistências. O jogador chegou ao clube após conquistar a Série D pelo Ferroviário.

O treino

Na atividade desta segunda-feira (18), Lisca ainda esboçou o time que pode atuar na última rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário. Confira:

Fernando Henrique; Cristovam, Tiago Alves, Eduardo Brock e Mateus Farias; Auremir, Edinho, Fernando Sobral, Feijão e João Paulo; Ricardo Bueno

Vovô enfrenta o Ferroviário, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas, na quarta-feira (20).