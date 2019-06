Juninho Quixadá retoma treinamentos no Ceará e posta mensagem nas redes sociais

O atacante Juninho Quixadá, do Ceará, está aproveitando a pausa da Série A do Brasileiro durante a Copa América para se recondicionar fisicamente. Sem entrar em campo desde o dia 29 de outubro do ano passado, após sofrer lesões no músculo adutor da coxa esquerda e no quadril direito, o atleta de 33 anos está em fase de transição. Através das redes sociais, nesta terça-feira (18), o jogador afirmou que não falta empenho para voltar aos gramados.

"Posso até não voltar, mas nunca será por falta de vontade, determinação e trabalho", publicou no Instagram.

As atividades no período de folga do elenco foram solicitadas pelo técnico Enderson Moreira e contemplam atletas que sofreram contusões recentes. Além de Quixadá, o goleiro Richard, o zagueiro Tiago Alves, os meias Ricardinho e Wescley, e os atacantes Mateus Gonçalves, Leandro Carvalho, Alex Amado e Romário também realizam treinamentos no CT de Porangabuçu.

Na 13ª posição na tabela, com 10 pontos, o Ceará volta a campo dia 15 de julho, contra o Fluminense. A partida ocorre no Maracanã, às 20h.