Juninho Quixadá mostra talento tocando baixo em quarentena; veja vídeo

O atacante Juninho Quixadá, do Ceará, aproveitou o período de quarentena contra o novo coronavírus para mostrar um talento além do futebol aos torcedores: tocar baixo. Através das redes sociais, o jogador publicou um vídeo interpretando a música Jennifer.

"Uma semana de quarentena! Aproveitando para desenferrujar os dedos", escreveu na legenda.

E o lado artista do atleta de 34 anos já havia aparecido em Porangabuçu. Na última temporada, em evento do clube que marcava o início de 2019, Juninho Quixadá subiu no palco e tocou com a banda Lagosta Bronzeada, que fez a animação da 'Feijoada da Arrancada'.

A principal influência é da própria família, já que o irmão do atleta é músico. Após recomendação do Ministério Público de evitar aglomerações para diminuir o contágio da doença Covid-19, as atividades do Ceará foram suspensas até o fim de março.