Juninho Quixadá comemora retorno no Ceará e sonha em jogar o Clássico-Rei

O meia-atacante Juninho Quixadá finalmente voltou a jogar pelo Ceará após uma longa espera de 8 meses, após séria lesão no quadril. O jogador, atuou 12 minutos diante do Internacional no último sábado, no Beira Rio, pela 12ª rodada da Série A, e espera dar sequência no Alvinegro.

"Eu quero dar o meu melhor. Vou tentar me preparar da melhor maneira para quando eu for solicitado eu possa corresponder à altura do que todo mundo espera. Embora eu já tenha 25, 30 dias de trabalho, é diferente quando você entra para jogar. Eu ainda estou nessa expectativa, nessa dúvida de quando vou alcançar a minha forma, mas estou tentando me preparar o mais rápido o possível".

E o próximo jogo do Vozão é especial, contra o Fortaleza, no Clássico-Rei pela 13ª rodada, no sábado, às 19 horas no Castelão. O duelo maior do futebol cearense seria o primeiro dele na carreira. Como cearense, ele sonha em jogar um Clássico-Rei, mas tem consciência que hoje existem jogadores à frente dele para jogar, pelo seu longo período de inatividade.

"É o jogo mais importante, histórico. Qualquer jogador daqui do Estado sonha em jogar um Clássico-Rei e comigo não é diferente, mas tenho consciência que o meu momento não é melhor, o mais esperado para isso. Esse ano a gente tem um elenco bem mais recheado que o do ano passado, tem muitos jogadores com qualidade que podem entrar e desempenhar um bom papel. Estou trabalhando ainda para encontrar o meu melhor e eu espero conseguir. Se eu for solicitado no Clássico, quero conseguir fazer a diferença".