Juninho destaca que todos do Ceará têm condições de atuar contra o Corinthians

No Ceará desde o início de 2018, Juninho chegou por empréstimo do Bahia, mas as atuações abaixo do esperado o fizeram perder espaço durante o andar da Série A do Brasileirão. Com a chegada de Lisca no Alvinegro, o atleta voltou a receber oportunidades, se firmando na equipe.

Titular no Clássico-Rei, o atleta foi responsável pelas principais chances do Vovô contra o Fortaleza. De fora da área, o volante exigiu uma grande defesa do goleiro Marcelo Boeck e também viu outro arremate parar no travessão. Com a confiança elevada, o jogador elogiou a estrutura da equipe e disse que todos estão disponíveis para enfrentar o Corinthians, nesta quarta (13), pela Copa do Brasil, às 21h30, na Arena Castelão.

"O Ceará fornece estrutura para termos uma ótima recuperação. A gente tem um departamento médico que nos ajuda muito, então o jogador só precisa ter uma boa alimentação, descansar, porque todos os jogadores têm condições de jogo. Agora é deixar na mão do professor Lisca, ele sabe a melhor equipe para cada jogo e o momento de cada jogador", declarou.

Ao todo, Juninho disputou 46 partidas pelo Vovô, sendo 43 como titular. O jogador balançou as redes quatro vezes, em partidas do Campeonato Cearense (2), Série A (1) e Copa do Brasil (1).