Juninho critica arbitragem e punição de Osvaldo no STJD: "A gente foi prejudicado"

O Fortaleza tem dois desfalques certos para o reinício da Série A do Brasileiro contra o Avaí, no dia 13 de julho: Osvaldo e Nathan, ambos suspensos por cartão vermelho. Mesmo cumprido suspensão automática após expulsão diante do Grêmio por divida em Léo Moura, o atacante foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e recebeu mais uma partida de gancho. Para o volante Juninho, a punição é um erro de arbitragem contra o time tricolor.

"A gente foi prejudicado em alguns jogos: contra o Botafogo, contra o Vasco e no lance contra o Grêmio do Osvaldo. Não era para cartão vermelho, mas para amarelo (falta do Osvaldo em Léo Moura). Além do cara ser expulso e ter custado a nossa derrota naquela partida, ainda deu dois jogos de suspensão para um jogador importante. A gente torce para que isso seja revertido porque a gente quer o Osvaldo dentro de campo", destacou.

A diretoria tricolor recorreu da punição e aguarda um posicionamento do STJD. Restando menos de duas semanas para a equipe voltar a campo pelo Brasileirão, o elenco realiza treinos em dois períodos no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, sob o comando do técnico Rogério Ceni. Titular em sete dos nove jogos da equipe no torneio, Juninho revelou estar ansioso para voltar aos gramados.

"Estou muito focado para se preparar ao máximo para fazer um bom jogo. Estou um pouco ansioso, jogador gosta de estar dentro de campo. Esse período é bom para a gente se recuperar, descansar a cabeça e o corpo. No dia 13, queremos estar super preparados para colocar em prática o que o Rogério vem pedindo", afirmou.

Na tabela do Brasileirão, o Fortaleza é o 14ª, com 10 pontos - três vitórias, um empate e cinco derrotas. A equipe enfrenta o Avaí na 10ª rodada, sábado (13), às 17h, na Arena Castelão.