Juninho confirma pré-contrato com o Fortaleza para 2020: "É definitivo"

O volante Juninho vai defender o Fortaleza em 2020. Titular sob o comando de Rogério Ceni, o atleta confirmou que está acertado com o clube para a próxima temporada, quando o vínculo com o Bahia é encerrado.

"Tenho pré-contrato para o ano que vem com o Fortaleza. Isso já é definitivo. E estou muito feliz aqui, espero ficar por bastante tempo. Então é dar sequência, minha família gosta muito daqui. Meu vínculo com Bahia acaba no final do ano e passo a ser jogador do Fortaleza", afirmou.

A passagem pelo Leão tem sido destaque. Contratado em abril a pedido de Ceni, logo após solicitar desligamento do arquirrival Ceará, Juninho fechou com o time tricolor por empréstimo junto ao Bahia, que não manifestou interesse no retorno. Desde então, soma 27 partidas, dois gols, quatro assistências e é alvo de elogios por parte do treinador.

O estilo do comandante também é um dos motivos para fechar o vínculo antes mesmo do Fortaleza garantir permanência na elite, já que atua tanto na armação como saída de bola e se tornou responsável pelas cobranças de faltas. Além disso, o filho Jotta nasceu na capital cearense e a família está adaptada na cidade.

A contratação ocorre sem custos para a diretoria do Fortaleza, uma vez que o volante se torna agente livre em dezembro. O vínculo se estenderá até o fim de 2020.

Aos 33 anos, Juninho defendeu também Madureira, America/RJ, Serrano, Duque de Caxias, América/MG, Tombense e Macaé. Com a camisa do Ceará, disputou 53 jogos e marcou cinco gols.