Juninho avalia campanha do Fortaleza: "Só fizemos um jogo ruim"

O Fortaleza está garantido fora da zona de rebaixamento até o fim do 1º turno. Com 21 pontos, na 12ª posição, a equipe ocupa uma das vagas da Copa Sul-Americana e soma aproveitamento de 41,2%. Retornando ao time após cumprir suspensão, o volante Juninho considera que o Leão fez apenas uma partida ruim na Série A do Brasileiro: a derrota por 2 a 0 para o Flamengo no Maracanã.

"Nós só fizemos um jogo ruim. Foi contra o Flamengo, que nós jogamos muito mal e merecemos a derrota. Nos outros momentos, tivemos Internacional, Corinthians, Vasco sem ir mal. A ideia é manter a regularidade na partida. Quando a gente conseguir, vamos mudar de patamar. Estamos absorvendo tudo que estamos recebendo do Zé Ricardo. Essas coisas demoram até entrar no ponto ideal", analisou.

Sob o comando de Zé Ricardo, o Fortaleza perdeu para o Inter, empatou com o Santos e venceu o Goiás. O próximo compromisso é diante do Fluminense, no sábado (7), às 17 horas, na Arena Castelão, pela 18ª rodada. Juninho destacou que o jogo é fundamental, tendo em vista a distância na tabela - o time carioca é o 12º, distante nove pontos do Leão.

"É um jogo em que, se a gente conseguir êxito, abrimos 12 pontos do concorrente. Isso é no mínimo quatro rodadas, com você perdendo todas e ele ganhando todas. Gordura boa contra um adversário direto, que pode mudar a situação porque tem grandes jogadores", comentou.

Para a partida, a assessoria do clube divulgou, na quinta (5), a venda de 8.651 ingressos e 12.168 check-ins, totalizando 20.819 torcedores confirmados. A expectativa da diretoria tricolor é de casa cheia na Arena Castelão, uma vez que o clube tem a 5ª melhor média de público, com 30.224 pagantes por partida.