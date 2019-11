Julio Cesar desmaia durante comemoração do gol em vitória do Flamengo sobre o River Plate

Ex-jogador e ídolo do Flamengo, Julio Cesar passou mal e desmaiou durante a comemoração do segundo gol da equipe rubro-negra na virada e conquista da Libetadores sobre o River Plate, no último sábado (23), no Estádio Monumental de Lima, no Peru.

Julio Cesar assistia ao duelo entre brasileiros e argentinos acompanhado de Fred, do canal Desempedidos, e ainda tentou segurar na camisa do amigo para evitar a queda, mas acabou caindo na arquibancada.

Colega do ídolo flamenguista, Fred afirmou que Julio estava bastante emotivo com a conquista do clube. "Ele desmaiou e começou a desabafar que tinha chegado no clube com 12 anos".

Julio Cesar chegou ainda muito jovem ao time da Gávea, onde foi revelado em 1997 com apenas 18 anos. Ele ainda denfendeu o Chievo e Internazionale, da Itália, além QPR, da Inglaterra, Toronto FC, dos Estados Unidos, e Benfica, de Portugal, antes de voltar ao rubro-negro carioca para finalizar sua carreira.

O ex-goleiro também defendeu a Seleção Brasileira em 87 jogos e disputou duas vezes a Copa do Mundo. Em 2006, na África do Sul, e em 2014, no Brasil.