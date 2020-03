Juíza decreta prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e irmão no Paraguai

Depois de uma audiência que durou sete horas, a juíza Clara Ruíz Díaz acatou o pedido do Ministério Público paraguaio de que Ronaldinho Gaúcho e seu irmão, Roberto de Assis, sejam presos por tempo indeterminado, que pode ser de até seis meses enquanto se investiga o que ela classificou como "grave delito que atenta contra os interesses da República".

R10 e Assis ficarão presos na Agrupación Especializada da Polícia Nacional do Paraguai, em Assunção.

O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Assis passaram a noite detidos em uma cela após solicitação de prisão preventiva feita pelo Ministério Público do País.

A defesa do ex-jogador alegou um problema cardíaco do irmão do craque, Assis, e que demanda cuidados médicos. Porém, foi sem sucesso.

Os passaportes adulterados teriam sido apresentados pelo ex-jogador e pelo seu irmão no momento de entrada no Paraguai Reprodução Twitter

O craque chegou ao Paraguai vindo do Rio, tendo sido recebido por uma multidão no desembarque no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção. Os passaportes adulterados teriam sido apresentados pelo ex-jogador e pelo seu irmão no momento de entrada no país, apesar de o Paraguai aceitar o RG brasileiro como documento para acesso ao seu território.



Ronaldinho tinha previsão de participar de alguns eventos e de ação beneficente para crianças, do lançamento de uma biografia, além de uma ação social de uma empresária.