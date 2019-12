Juiz de Cruzeiro e Palmeiras é o mesmo que apitou o 6 a 1 sobre o Galo em 2011

As vidas de Cruzeiro e Ceará serão decididas no próximo domingo (8). Lutando pela última vaga na Série A do Brasileirão, o Vovô precisa pelo menos de um empate para garantir sua permanência. Já a Raposa, em uma situação mais delicada, tem que vencer seu duelo com o Palmeiras e torcer por uma derrota do Vovô. No apito entre o time mineiro e o paulista, está o árbitro Marcelo de Lima Henrique, o mesmo que apitou a goleada de 6 a 1 do Cruzeiro sobre o Atlético-MG, em 2011, que salvou a equipe celeste do rebaixamento para à Série B na última rodada.

Os olhos do futebol brasileiro estarão voltados para dois jogos neste domingo (8): duelos de Cruzeiro x Palmeiras e Botafogo x Ceará. A equipe mineira, assim como o time cearense, lutam da forma mais desesperada possível para que consigam escapar do rebaixamento para a Segunda Divisão nacional. A coincidência no cenário atual é que em 2011, ambos também viviam a mesma situação e chegaram na 38ª rodada da Série A precisando de resultados positivos para que conseguissem a permanência.

Outro detalhe importante é que, assim como aconteceu oito anos atrás, o juiz que apitará o jogo da vida do Cruzeiro será o mesmo: Marcelo de Lima Henrique. O árbitro carioca de 48 anos apitou a goleada de 6 a 1 da Raposa sobre o Galo naquele ano em que o time de Belo Horizonte espacou em seu último jogo do ano e, por consequência, acabou sagrando a queda do Alvinegro de Porangabuçu para a Série B.

Neste ano, diferente de 2011, o Vovô está "menos pressionado". Com uma campanha melhor que a do Cruzeiro, o time comandado por Argel Fucks depende única e exclusivamente de si para carimbar sua vaga na elite do futebol brasileiro em 2020.

Em 16º colocado com 38 pontos, um simpes empate diante do Botafogo mantém o Alvinegro de Porangabuçu na Série A, independente do resultado entre Cruzeiro e Palmeiras.

Já os mineiros precisam vencer os paulistas e torcer pela derrota do Vovô. Um empate do time de Adilson Batista, ex-Ceará, ainda será favorável ao Vovô que seguiria um ponto na frente da equipe celeste, atualmente em 17º com 36 pontos.

Em caso de empate dos cearenses e uma vitória do time de Minas Gerais, o alvinegro também permanece. Isso porque, o Ceará e o Cruzeiro iriam aos 39 pontos, mas o Vovô sairiam na vantagem pelo número de vitórias. No momento, são 10 dos cearenses contra apenas sete dos mineiros.

Neste domingo (8), Botafogo e Ceará se enfrentam no Engenhão enquanto Cruzeiro e Palmeiras duelam no Mineirão. Ambas as partidas terão início às 166h, pela 38ª e última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.