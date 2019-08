Juanfran aparece no BID e pode estrear pelo São Paulo contra o Ceará

O lateral-direito Juanfran teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e poderá estrear pelo São Paulo na partida contra o Ceará, neste domingo (18), às 16 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, pela 15ª rodada da Série A do Brasileiro. A tendência é de que ele seja titular da equipe.

Juanfran foi anunciado como reforço do São Paulo há duas semanas, no último dia 3, e chegou à capital paulista após quatro dias. De lá para cá, o jogador retirou o visto e a carteira de trabalho para poder ficar à disposição do técnico Cuca.

O último jogo de Juanfran aconteceu no dia 18 de maio, quando ele ainda defendia o Atlético de Madrid. O lateral-direito de 34 anos realizou atividades físicas no período de férias e passou a treinar com o elenco do São Paulo no último dia 7.

Time do São Paulo

Além de Juanfran, o São Paulo terá Daniel Alves à disposição para a partida contra o Ceará. Ele foi anunciado no dia 1º de agosto e teve o nome publicado no BID na última quarta-feira (14).

Os dois laterais-direitos devem ser titulares do São Paulo. A ideia de Cuca é utilizar Daniel Alves no meio de campo e Juanfran na lateral. Uma provável escalação para o confronto deste domingo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Daniel Alves; Alexandre Pato (Everton), Antony e Raniel.