José Aldo é internado com infecção bacteriana e pode ficar de fora do UFC Rio 10

O UFC Rio 10, que está marcado para o próximo dia 11 de maio, pode ter uma baixa considerável. Internado desde a última quarta-feira (20) em decorrência de uma infecção bacteriana, o ex-campeão dos penas, José Aldo, segue em tratamento e a luta com o inglês Alex Volkanovski pode ser cancelada. A informação é do combate.com.

Aldo sofreu a infecção em decorrência de um corte na pele e foi encaminhado para o hospital. O manauara só reagiu aos medicamentos (antibiótcos) depois de 24 horas e possivelmente vai precisar de uma liberação médica para voltar aos treinos. Isso, no entanto, pode comprometer seu camp para o duelo contra Volkanovski.

José Aldo lutou pela última vez em fevereiro deste ano, no UFC Fortaleza. Na ocasião, o ex-campeão dos penas venceu o compatriota Renato Moicano por nocaute técnico, no 2º round. Aldo já declarou que pretende fazer as duas lutas que lhe restam no contrato com o UFC, ainda em 2019, para depois decretar sua aposentadoria.