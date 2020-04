José Aldo é cortado do UFC 250 por documento vencido; veja novo card

O lutador brasileiro José Aldo está fora da disputa do cinturão do peso-galo (até 61 kg) no UFC 250. A baixa é porque o atleta apresenta um visto de trabalho vencido e não pode reemitir o documento devido à pandemia do novo coronavírus, que suspendeu as atividades na Embaixada Americana. Assim, o atleta será substituído por Dominick Cruz em embate diante do campeão Henry Cejudo no evento previsto para o dia 9 de maio.

Para um competidor profissional, o visto de trabalho necessário é o PI, com validade de três meses. O mais comum é que o lutador o renove na véspera do evento. A crescente de casos de covid-19 e a decisão do UFC de seguir com o calendário de atividades programadas surpreenderam o brasileiro ex-campeão do peso-pena (até 65,7 kg).

O novo card principal ainda não foi oficializado, só que os lutadores já foram avisados da mudança. Resta apenas a assinatura do contrato da luta. A entidade também aguarda a definição do local da luta. Presidente do UFC, Dana White admitiu a possibilidade de promover a competição em uma ilha particular nos Estados Unidos.

UFC 250

CARD DO EVENTO (até o momento):