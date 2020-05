Jornal afirma que Fifa decidiu cancelar prêmio The Best devido à pandemia

A pandemia de coronavírus, que já paralisou dezenas de ligas espalhadas pelo mundo, fez com que a Fifa tomasse uma decisão que vai atingir diretamente os principais craques do futebol. Segundo o jornal Marca, a entidade decidiu cancelar o Prêmio The Best, evento que elege os melhores jogadores do mundo anualmente -nesta edição, a cerimônia aconteceria em Milão, no mês de setembro.

Ainda não há nenhuma definição oficial da Fifa, mas o veículo espanhol informou que, devido à falta de jogos, o prêmio ficará vazio, ou seja, não haverá um eleito até a edição de 2021.

Com isto, Lionel Messi, atual detentor do prêmio de melhor do mundo, seguirá com o "posto" por mais um ano. O argentino conquistou o troféu por seis vezes.

Cristiano Ronaldo, que também estava cotado para vencer o The Best, vem logo atrás com cinco títulos.

Até o momento, a única competição organizada pela Fifa nos próximos meses que ainda não foi suspensa é o Mundial de Clubes de Abu Dhabi, previsto para dezembro.