Jorge Macedo reforça que Ceará trabalha para aproximar elenco de Guto Ferreira

A pandemia do novo coronavírus não paralisou as atividades do departamento de futebol do Ceará. O executivo de futebol do clube, Jorge Macedo, reforçou que o foco dos trabalhos é aproximar o elenco da nova comissão técnica, comandada por Guto Ferreira, que ainda não foi apresentado de forma oficial.

"Passamos todos os jogos do time no ano para nossa comissão técnica nova e estamos conversando muito para minimizar o período de adaptação quando chegar o momento de estarmos todos juntos de maneira presencial”, explicou.

Com o aumento de casos de covid-19 no Estado, o clube optou por suspender as atividades por tempo indeterminado e aguardar para adiar os trabalhos com o treinador. Na pausa de competições, a diretoria aproveita para avaliar o desempenho dos atletas ao longo da temporada.

"Estamos fazendo muitas reuniões virtuais de nossa comissão técnica fixa com a comissão técnica nova, para aproximar todo mundo. Estamos realizando análises periódicas de cada atleta, de como cada um se comportou no ano, como tem sido o rendimento de jogador por jogador", declarou Macedo.

Em 2020, o Ceará segue invicto com 64,6% de aproveitamento. O elenco principal está de férias até o dia 20 de abril, mas o período pode ser prorrogado caso ainda haja indefinição sobre o retorno das competições.