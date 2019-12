Jorge Macedo prioriza "busca criteriosa" por camisa 9 no Ceará

A Série A do Brasileirão acabou há menos de uma semana e as mudanças já estão a todo vapor dentro do Ceará. Até o momento, as principais delas vieram fora das quatro, do departamento de futebol. Na tarde desta quinta-feira (12), o Alvinegro apresentou oficialmente o gerente de futebol Sérgio Dimas e o executivo de futebol Jorge Macedo.

A chegada dos profissionais acontece em um momento de renovação. O Vovô manteve Argel Fucks no cargo e está em processo de montagem de elenco para a temporada 2020. As características do treinador alvinegro foram exaltadas por Jorge Macedo, que destacou o poder do comandante de "tirar mais dos atletas".

"O Argel é um treinador que já tivemos uma boa experiência, uma energia grande e competitivo. Jogou em grandes clubes e agora trilha a carreira de treinador, vem se aperfeiçoando. Ele tem condições de comandar esse elenco, tocar esse projeto e tirar mais desses atletas".

Para 2020, o novo executivo de futebol garante que o elenco do Ceará terá "28 ou 30 jogadores" devido ao nível das competições do ano que vem (Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro). A base também deverá ser usada para dar suporte técnico ao time principal.

"O treinador é o comandante do time, ele vai nos passar as características e vamos buscar dentro das condições. Em relação ao elenco, 28 ou 30 jogadores, porque temos muitas competições difíceis. Esse número pode aumentar depois e ainda vamos usar os meninos da base", ressaltou.

Camisa 9

O presidente Robinson de Castro confirmou, em vídeo, as prioridades de jogadores para 2020. Jorge Macedo endossou as palavras do mandatário alvinegro, e ainda destacou que o principal jogador a ser procurado será um centroavante de ofício.

"Estamos discutindo o planejamento do elenco. O nove, a gente sabe que é um jogador essencial para o time. É um jogador muito procurado no mercado, e têm poucos (atletas). Vamos fazer uma busca criteriosa para diminuir esse problema ofensivo", enfatizou.