Jorge Macedo fala em Raffael e Leandro Pereira no Ceará: entenda situação da negociação

A diretoria do Ceará segue monitorando o mercado mesmo diante da pandemia do novo coronavírus. Em entrevista ao programa A Grande Jogada, da TV Diário, o executivo de futebol alvinegro, Jorge Macedo, afirmou que o clube monitora as situações do meia Jean Carlos, do Náutico, além dos atacantes Raffael, do Borussia Mönchengladbach-ALE e Leandro Pereira, do Sanfrecce Hiroshima-JAP.

"O Raffael é um jogador muito talentoso. Ele tem, se não me engano, um acerto com um clube da Alemanha e está esperando a definição da situação do novo coronavírus para definir o que vai fazer. O Leandro Pereira, eu conheço bem. Está muito bem no Japão, tem um salário bem elevado. É muito difícil trabalhar com jogadores nesse patamar. O Jean Carlos, a gente acompanha mas não teve nada ainda", explica.

Os nomes foram especulados no clube durante a janela de transferência, com o cearense Raffael até reforçando o desejo de atuar pelo Vovô, time no qual é torcedor. Já sobre a saída de atletas, Macedo afirmou que o elenco não recebeu nenhuma proposta e deve seguir para a temporada.

"Nenhum jogador recebeu proposta para sair. É um momento de muita dificuldade. O jogador estava se preparando para voltar dia 20, agora é dia 30 e não sabemos se as autoridades de saúde vão liberar. Temos que conversar diariamente com os atletas", aponta.

Com a suspensão do calendário de jogos no Brasil, o Ceará ampliou o período de férias dos jogadores para o fim de abril. Até a paralisação das competições, a equipe estava invicta com 64,6% de aproveitamento e no G-4 do Campeonato Cearense e Copa do Brasil.