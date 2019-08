Jorge Jesus garante mexer no Flamengo contra o Ceará: "Vou trocar quatro, cinco jogadores"

Após a vitória sobre o Internacional nas quartas da Libertadores, o Flamengo já planeja a partida contra o Ceará no domingo (25), às 19 horas, na Arena Castelão. Para evitar desgaste, o Rubro-Negro vai realizar os treinos no Rio de Janeiro e desembarcar na capital cearense um dia antes do jogo. O técnico português Jorge Jesus confirmou um time misto contra o Alvinegro, mudando até cinco peças dos titulares.

"O próximo jogo é pelo campeonato e isso que tenho que pensar. Vou trocar quatro, cinco jogadores sem que a equipe perca qualidade", declarou.

A equipe que entrou em campo contra os gaúchos foi: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Cuéllar, Éverton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Entre os titulares, o meia Arrascaeta deixou o campo no intervalo por conta de uma virose - sendo substituído por Gerson. Outro que ficou fora dos treinos ao longo da semana, o atacante Gabriel foi surpresa na escalação.

As peças devem ser poupados diante do Vovô. Quem pode aparecer na Arena Castelão é Arão, que recebeu o terceiro cartão amarelo e não participa do confronto de volta com o Internacional. Jorge Jesus elogiou o volante e ressaltou que o plantel carioca é qualificado.

"Não sei qual a forma que olhavam para qualidade do Arão. Mesmo antes de ser treinador dele, sempre achei que tinha muita qualidade e hoje tenho certeza. Está sempre em alto nível, é um touro, está numa rotação muito alta. Apesar de não jogar a próximo jogo, temos jogadores naquela posição que nos dão garantia. Temos plantel", finalizou.

Na tabela, o Ceará é o 11º, com 20 pontos. Já o Flamengo está na vice-liderança, com 30. Com todos os ingressos vendidos para a partida, válida pela 16ª rodada da Série A do Brasileiro, a Arena Castelão deve registrar o recorde de público e renda do futebol cearense.